Популярные записи

Многие наши современники, да и люди более старшего поколения, зачастую к СССР относятся негативно. Почему-то считается, что в то время были только работа и тотальный дефицит, огромные очереди. Да, все это конечно же было, но дефицит был не на все товары. Да и положительных моментов было для простого человека гораздо больше, чем отрицательных. Например, человек, имея рубль в кармане, мог купить себе немало нужных предметов и вещей, да и голодным уж точно не оставался.
Многие наши современники, да и люди более старшего поколения, зачастую к СССР относятся негативно. Почему-то считается, что в то время были только работа и тотальный дефицит, огромные очереди. Да, все это конечно же было, но дефицит был не на все товары. Да и положительных моментов было для простого человека гораздо больше, чем отрицательных. Например, человек, имея рубль в кармане, мог купить себе немало нужных предметов и вещей, да и голодным уж точно не оставался.