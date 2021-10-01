Популярные записи

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И ни в чем себе не отказывать: что в Советском Союзе можно было купить за 1 рубль

Разное    
Общество



Многие наши современники, да и люди более старшего поколения, зачастую к СССР относятся негативно. Почему-то считается, что в то время были только работа и тотальный дефицит, огромные очереди. Да, все это конечно же было, но дефицит был не на все товары. Да и положительных моментов было для простого человека гораздо больше, чем отрицательных. Например, человек, имея рубль в кармане, мог купить себе немало нужных предметов и вещей, да и голодным уж точно не оставался.
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СССР, деньги, продукты, быт

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14.10.2021 14:43
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Другой пробор и еще 7 лайфхаков, как сделать волосы объемными

Разное    
Fashion


Отсутствие объема волос – проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Пытаясь каким-то образом справиться с ней, девушки прибегают к помощи специальных косметических средств, начесов и прочих популярных методов. Если вы уже перепробовали все, что только можно, а желанного результата добиться не получилось, возьмите на вооружение лайфхаки от Novate.ru.
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волосы, прическа, объем, лайфхак, сделать

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21.09.2021 17:28
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Почему летоисчисление на Руси велось с 5508 года, и куда исчезли 5 тысяч лет

Разное    
Общество


Русское царство вплоть до семнадцатого столетия летоисчисление вело, согласно славянскому календарю, начиная от 5508 г. до нашей эры. Получается, что сейчас у нас 7529 год от Сотворения мира, а не 2021 г. от Рождества Христова. Почему именно такой показатель и где еще пять тысяч лет?
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Русь, летоисчисление, исчезновение, календарь, Библия

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21.09.2021 19:32
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5 вещей, которые нельзя делать в автомобиле с полным приводом

Машины    
Автомобили
Автомобиль с полным приводом/ Фото: 1zoom.ru

Автомобиль с полным приводом/ Фото: 1zoom.ru

Системы полного привода обеспечивают мощность на все четыре колеса, а не только на переднюю или заднюю пару. Во время движения большинство этих систем распределяет энергию так, чтобы транспортное средство не начало буксовать. Когда это происходит, мощность передается на другую ось, чтобы восстановить надежное соединение с дорогой.
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полный привод, автомобили с полным приводом

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1.10.2021 18:05
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«Жигулевское»: где находится родина главного пива Советского Союза

Технологии    
Гаджеты


Пиво «Жигулевское» можно с уверенностью назвать главным советским пивом. Сегодня его варят на множестве предприятий в нескольких странах. Однако, так было далеко не всегда. Откуда же взялся данный напиток и что он из себя представлял в советские годы? В чем заключалась его особенность тогда и сейчас?
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Жигулевское, СССР, пиво, история

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4.10.2021 19:37
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Гунны построили величайшую империю в истории: куда исчез народ, завоевавший Древний Рим

Разное    
Общество


Вторжение гуннов в Европу стало апофеозом великого переселения народов. Кочевая империя раскинулась на многие тысячи километров и в конечном итоге стала одной из причин последующего крушения Западной Римской империи. Гунны оказали колоссальное влияние на образ современного мира, а большинство народов живущих в Европе и Азии сегодня появилось из-за того самого великого переселения, спровоцированного племенами воинственных кочевников. Но куда же подевались сами гунны?
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Древний Рим, история, Аттил, Гунны, империя гуннов

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7.10.2021 09:35
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Со вкусом мёда, мексиканский, тайский: 5 рецептов домашнего гамбургера, которые не хуже покупного

Разное    
Идеи вашего дома


Что уж говорить, а различного рода фастфуд любят как подростки, так и взрослые. Исключением не стал и гамбургер. Он пользуется огромной популярностью и спросом во всём мире. И для того, чтобы полакомиться любимым блюдом, совсем не обязательно бежать в кафе или же в Макдоналдс. Почему? Да потому что приготовить его самостоятельно не составит никакого труда, тем более, когда среди рецептов такое разнообразие.
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домашние гамбургеры, рецепты, блюда, еда, фастфуд

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18.10.2021 17:34
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