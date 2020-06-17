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В Калифорнии построили дома для бездомных, но нуждающиеся не стремятся заселяться туда

Архитектура и интерьер    
Архитектура



В негласной столице «Кремниевой долины» в Сан-Хосе (США) совсем недавно был сдан в эксплуатацию необычный жилой комплекс для бездомных. Власти города потратили более 300 тыс. дол. на строительство мини-домиков со всеми удобствами, общей кухней, прачечной и даже компьютерным классом для тех, кто оказался на улице. Для получения бесплатного дома нужно было выполнить ряд довольно простых условий. Но после торжественного открытия жилого комплекса он длительное время оставался незаселенным. Подробнее об этом - в нашем материале.
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Bridge Housing Community, США, дома для бездомных, жилой комплекс, строительство, интерьер

631
17.06.2020 23:53
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Стоит ли заводить кавказскую овчарку: плюсы и минусы

Технологии    
Гаджеты


На всей планете будет просто невозможно отыскать собаку более впечатляющих параметров, нежели кавказская овчарка. Глядя на этого доброго пса, многие люди начинают задумываться над тем, чтобы поселить такое милое чудовище у себя на участке или даже в квартире. Однако, не стоит забывать о том, что всякая порода имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые следует учитывать внимательнейшим образом.
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кавказская овчарка, собака, питомец, характеристика

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17.06.2020 23:36
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Чем боевой патрон отличается от охотничьего: специфические тонкости

Технологии    
Гаджеты


Многим согражданам наверняка приходилось слышать о том, что охотничьи патроны отличаются от боевых. Однако, так ли это на самом деле? В чем может быть разница между боеприпасами к нарезному оружию, если принцип действия у него одинаковый и не важно, о чем идет речь: об охоте на дичь или о нанесении ущерба живой силе противника на поле боя. На самом деле разница между боевыми и охотничьими патронами имеется и вот в чем она заключается.
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оружие, патрон, охота, боеприпас

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17.06.2020 22:28
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12 советов, которые пригодятся любителям устраивать пикники и отдыхать на природе

Разное    
Лайфхак


Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в платках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронзающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале - действенные хитрости, которые действительно работают.
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лайфхаки, хитрости, туризм, отдых на природе, палатка, пикник, лето

579
17.06.2020 20:47
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Растянуть обувь - не проблема, если знать эффективные способы

Разное    
Лайфхак
В магазине не всегда получается удачно подобрать обувь

В магазине не всегда получается удачно подобрать обувь

После приобретения обновки часто обнаруживается, что пара жмет и ходить в ней невозможно. Во время примерки размер подошел, но в процессе носки ноги наливаются и обувь становится мала. Не спешите отчаиваться и выбрасывать покупку. Растянуть обувь при помощи подручных средств - реально. Правда, всего на один размер.
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обувь, туфли, растяжитель, лайфхак, совет

630
17.06.2020 19:09
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5 идей, как улучшить интерьер, не попрощавшись со своими сбережениями

Архитектура и интерьер    
Идеи вашего дома



Ремонт в наши дни - дело дорогое. Далеко не в каждой семье найдётся человек, который смог бы произвести актуальные ремонтные работы самостоятельно. Но существуют различные лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить на реновейтинге интерьеров. Материал собрал пять из них.
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лайфхак, ремонт, экономия

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17.06.2020 17:20
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Кавалерийские шпоры: почему они прижились только в Европе и как стали символом рыцарской доблести

Технологии    
Гаджеты


Каждая историческая эпоха отмечена различными тенденциями в военном деле. Это же касается и обмундирования воинов: в их форме обязательно найдется какая-нибудь деталь с интересной историей. В Средневековье и Новом времени таким атрибутом снаряжения были кавалерийские шпоры, которые за несколько столетий своего существования успели кардинально изменить свое назначение и из обычной детали кавалерийского «гардероба» превратиться в отличительный символ высшего сословия.
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история, рыцарство, средневековье, шпоры, всадники

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17.06.2020 15:39
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5 действенных способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинате

Разное    
Лайфхак


Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.
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ламинат, царапина, лайфхак

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17.06.2020 14:00
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Для чего вкручивать саморез в клемму аккумулятора, чем подобное чревато

Машины    
Автомобили


Автомобилисты то и дело пытаются дорабатывать свои машины. Некоторые в попытках сделать жизнь лучше вкручивают между выводом аккумуляторной батареи и клеммой обычный саморез. Наверняка, увидев такое собственными глазами, у автомобилиста тут же появится уйма вопросов по поводу того, зачем вообще подобное делать. А кроме того, многие захотят спросить – не нанесет ли такая модернизация ущерба АКБ.
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аккумулятор, саморез, клемма

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17.06.2020 12:14
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8 летних блюд, которые помогут оставаться в форме на протяжении сезона

Разное    
Идеи вашего дома


Лето – период года, когда хочется кушать что-то максимально лёгкое, прохладное, то, что поможет поддерживать стройную фигуру и сытость в желудке. А потому мы приготовили для вас подборку из восьми лучших летних рецептов – от картофельного салата до освежающего и бодрящего мохито.
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еда, блюда, рецепты, лето, напитки

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17.06.2020 10:39
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