В негласной столице «Кремниевой долины» в Сан-Хосе (США) совсем недавно был сдан в эксплуатацию необычный жилой комплекс для бездомных. Власти города потратили более 300 тыс. дол. на строительство мини-домиков со всеми удобствами, общей кухней, прачечной и даже компьютерным классом для тех, кто оказался на улице. Для получения бесплатного дома нужно было выполнить ряд довольно простых условий. Но после торжественного открытия жилого комплекса он длительное время оставался незаселенным. Подробнее об этом - в нашем материале.
В негласной столице «Кремниевой долины» в Сан-Хосе (США) совсем недавно был сдан в эксплуатацию необычный жилой комплекс для бездомных. Власти города потратили более 300 тыс. дол. на строительство мини-домиков со всеми удобствами, общей кухней, прачечной и даже компьютерным классом для тех, кто оказался на улице. Для получения бесплатного дома нужно было выполнить ряд довольно простых условий. Но после торжественного открытия жилого комплекса он длительное время оставался незаселенным. Подробнее об этом - в нашем материале.