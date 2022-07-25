Пюре – одно из самых популярных российских блюд, как говорится, и в пир, и в мир. Хозяйки готовят его по будням, украшают им праздничный стол, и нет ничего лучше, чем любимая пюрешечка с котлеткой. Увы, иногда оно получается клейким и с комочками. Чтобы избежать такого результата, Novate.ru предлагает несколько лайфхаков по приготовлению пюре.
Пюре – одно из самых популярных российских блюд, как говорится, и в пир, и в мир. Хозяйки готовят его по будням, украшают им праздничный стол, и нет ничего лучше, чем любимая пюрешечка с котлеткой. Увы, иногда оно получается клейким и с комочками. Чтобы избежать такого результата, Novate.ru предлагает несколько лайфхаков по приготовлению пюре.