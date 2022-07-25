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Как приготовить пюре, чтобы получилось нежным и воздушным, а не клейстером с комочками

Разное    
Еда и напитки


Пюре – одно из самых популярных российских блюд, как говорится, и в пир, и в мир. Хозяйки готовят его по будням, украшают им праздничный стол, и нет ничего лучше, чем любимая пюрешечка с котлеткой. Увы, иногда оно получается клейким и с комочками. Чтобы избежать такого результата, Novate.ru предлагает несколько лайфхаков по приготовлению пюре.
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картофель, картошка, пюре, готовить, блюдо, еда

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26.07.2022 10:55
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Почему гол в верхний угол футбольных ворот называют «в девятку»

Разное    
Общество


Наверняка даже те, кто не интересуется футболом на сколь-нибудь представительном уровне, слышали о том, что гол в верхний угол ворот называется «девяткой». Однако, приходилось ли задумываться о том, откуда вообще взялось такое обозначение? Есть ли в названии данной разновидности гола какой-то скрытый потаенный смысл.
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футбол, угол, гол, девятка, разметка ворот

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25.07.2022 21:56
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7 странных жаргонных слов из Советской армии, многие из которых в ходу по сей день

Разное    
Общество


Как известно, в армии царит «своя атмосфера». Проявляется это в том числе и в речи людей. Солдаты и офицеры в обыденной речи достаточно активно пользуются различными жаргонными словечками. Можно даже сказать, что воинская служба формирует что-то вроде субкультуры. Некоторые жаргонные слова звучат вполне привычно для людей гражданских, однако смысл их нередко принципиально отличается от того, что привыкли понимать люди без мундира.
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армия, солдаты, жаргон, речь

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25.07.2022 20:19
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Почему у любимого кота может висеть живот

Разное    
Лайфхак


Когда у любимого кота начинает провисать живот, многие владельцы предсказуемым образом начинают волноваться за питомца. Но стоит ли? Существуют самые разные причины провисания живота. С уверенностью можно сказать одно: провериться у хорошего ветеринара в любом случае будет не лишним. Пока же разберёмся со всеми наиболее распространенными причинами провисания котячьего живота.
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кот, курдюк, живот, здоровье, питомец, болезнь

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25.07.2022 16:35
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10 удивительных вещей, которые можно встретить только в Египте

Разное    
Общество



Египет является на сегодняшний день едва ли не занимающим первое место туристическим направлением. Но отправиться туда стоит не только для того, чтобы пожариться на солнышке и искупаться в кристально чистой воде. Стоит отправиться туда за уникальными впечатлениями. То, что можно увидеть практически только в Египте, покажет даннный материал.
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Египет, смешные фото, особенности, удивительные факты

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25.07.2022 11:45
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Как выглядеть эффектно на фото: 9 удачных поз от знаменитостей

Разное    
Лайфхак


Любите фотографироваться, но вам не нравится результат позирования? Приходится часами ретушировать снимки, подбирать подходящий фильтр или «обрезать» ноги? Отныне вы забудете об этой проблеме. Стоит лишь взять на заметку удачные позы звезд и применить их при первом же удобном случае. Novate.ru рассказывает о лучших «рабочих» ракурсах знаменитостей, которые никогда их не подводят.
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25.07.2022 09:38
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6 оригинальных блюд, которые стоит попробовать приготовить из огурцов

Разное    
Идеи вашего дома


Из огурцов можно приготовить не только освежающую маску для лица и салат, а и суп, варенье, лимонад и ещё с десяток оригинальных блюд, которые для большинства станут приятным открытием. Казалось бы, обычный огурец, а рецептов с его применением столько, что глаза разбегаются при выборе. Поэтому в подборке собраны одни из самых вкусных и простых в приготовлении блюд, которые однозначно придутся по вкусу и детям, и взрослым.
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24.07.2022 15:27
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Как в Российской империи строили деревянные дороги вместо каменных, и почему концепт не прижился

Разное    
Общество


Строительство дорог всегда было важнейшим фактором развития любого государства, так как без налаженной системы инфраструктуры ни о каком благополучии населения не может быть и речи. Вот и в Российской империи в позапрошлом веке усиленно пытались найти такой концепт дорожного полотна, который сумел бы заменить давно существующие каменные. Тогда-то и появились пути, которые были устланы...деревянными блоками. Вот только при всей первоначально перспективности такой задумки, она так и не получила распространения.
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24.07.2022 13:30
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Сделано в СССР: 5 примеров советского фастфуда, которому бы позавидовал Макдоналдс

Разное    
Еда и напитки


В Советском Союзе все было «своим»: кино, музыка, еда и даже фастфуд. Да-да, не верьте бабушкам, которые утверждают, что в их время такого не было. Было, только немного в другой интерпретации. Вместо бургеров – чебуреки, вместо кока-колы – компот, вместо ход-догов – сосиска в тесте. Novate.ru рассказывает, как в СССР был создан аналог заморской еды, и к чему больше всего лежал желудок у советского человека.
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9967
24.07.2022 11:45
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«Истребители бункеров»: советский спецназ, которого справедливо боялись немцы

Разное    
Общество


Еще в Первую мировую войну стороны-участники столкнулись с тем фактом, что прорывать грамотно организованные позиции без предварительной артиллерийской канонады не представляется возможным. Однако, даже после тщательнейшего смешивания «земли с водорослями» на пути продвижения войск оставались очаги сопротивления, взять которые обычными силами не представлялось возможным. Именно тогда появились первые подразделения штурмовиков. И хотя Вторая мировая война оказалась куда более маневренной, чем первая, запрос на отряды хорошо подготовленных и вооруженных специальным образом штурмовых саперов (пионеров) никуда не делся.
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ШИСБр, штурмовики, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, штурмовой взвод, штурмовые пионеры

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23.07.2022 20:36
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