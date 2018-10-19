

Самодельная лампа из пенопласта

Мы привыкли, что лампы бывают и из стекла, и металла, и пластика. Дизайнер David Gardener, в свою очередь, создал лампу из пенопласта, а назвал ее «Бумажной». Идея же основная состоит в том, что эта лампа – самодельная. Мы привыкли, что лампы бывают и из стекла, и металла, и пластика. Дизайнер David Gardener, в свою очередь, создал лампу из пенопласта, а назвал ее «Бумажной». Идея же основная состоит в том, что эта лампа – самодельная.



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта



Самодельная лампа из пенопласта

Все, что вам нужно для ее создания, - непосредственно лампочка с проводкой и вилкой, а также пенопласт. Желательно, чтобы он уже имел форму лампы – собственно, в этом и есть задумка – снять с лампы шапку, а вместо нее использовать коробку. Итак, как показано на картинках, прячем внутреннее содержимое в коробочку, проверяем, работает ли лампа, закрываем с двух сторон, и лампа, считай, готова. Свет она благодаря этому будет излучать ровный, приятный, спокойный. Получился отличный ночник.Кто-то воскликнет, мол, зачем этим заниматься, если без каких-либо проблем можно купить красивую,лампу в магазине? Полагаю, дизайнеру просто нравится создавать что-либо свое, вот он и экспериментирует с формой и материалами. Да и повод представляется отличный – почувствуй себя дизайнером. Причем чего-либо особенного тут не нужно, все компоненты легко можно достать. А если у вас умелые руки, то труда создать такую лампу не составит. Причем материалы можно поменять и выбрать любые другие, а сам процесс останется таким же. И тут уж вы сможете выбрать и размер, и форму, и цвет – ведь ее можно и покрасить. Ну, как идея?Дизайнер:

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