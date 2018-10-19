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Самодельная лампа из пенопласта
Мы привыкли, что лампы бывают и из стекла, и металла, и пластика. Дизайнер David Gardener, в свою очередь, создал лампу из пенопласта, а назвал ее «Бумажной». Идея же основная состоит в том, что эта лампа – самодельная.
Самодельная лампа из пенопласта
Самодельная лампа из пенопласта
Самодельная лампа из пенопласта
Все, что вам нужно для ее создания, - непосредственно лампочка с проводкой и вилкой, а также пенопласт. Желательно, чтобы он уже имел форму лампы – собственно, в этом и есть задумка – снять с лампы шапку, а вместо нее использовать коробку. Итак, как показано на картинках, прячем внутреннее содержимое в коробочку, проверяем, работает ли лампа, закрываем с двух сторон, и лампа, считай, готова. Свет она благодаря этому будет излучать ровный, приятный, спокойный. Получился отличный ночник.
Самодельная лампа из пенопласта
Самодельная лампа из пенопласта
Самодельная лампа из пенопласта
Кто-то воскликнет, мол, зачем этим заниматься, если без каких-либо проблем можно купить красивую, готовую лампу в магазине? Полагаю, дизайнеру просто нравится создавать что-либо свое, вот он и экспериментирует с формой и материалами. Да и повод представляется отличный – почувствуй себя дизайнером. Причем чего-либо особенного тут не нужно, все компоненты легко можно достать. А если у вас умелые руки, то труда создать такую лампу не составит. Причем материалы можно поменять и выбрать любые другие, а сам процесс останется таким же. И тут уж вы сможете выбрать и размер, и форму, и цвет – ведь ее можно и покрасить. Ну, как идея?
Самодельная лампа из пенопласта
Самодельная лампа из пенопласта
Дизайнер:
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